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Волынская область в "красной зоне". Транспорт будет работать только для COVID-безопасных

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Пятница 05 ноября 2021 16:51
Волынская область в "красной зоне". Транспорт будет работать только для COVID-безопасных Фото: транспорт в Волынской области будет работать только для COVID-безопасных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила Волынскую область до "красной" зоны. Пользоваться общественным транспортом смогут только COVID-безопасные граждане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Волынские новости".

По словам главного государственного санитарного врача Волынской области Натальи Янко, уже с понедельника в общественном транспорте пассажиры смогут занимать исключительно сидячие места.

В то же время, чтобы воспользоваться транспортом, необходимо иметь при себе один из документов:

  • сертификат о вакцинации;
  • отрицательный ПЦР-тест, который был сделан не позднее, чем за 72 часа;
  • справку о выздоровлении.

"Как раз городской транспорт, где люди тесно контактируют между собой, является крайне опасным для распространения этой инфекции", - заявила Янко.

В частности, те же требования касаются и междугородных перевозок.

"Есть полиция, госпродпотребслужба, управление труда, другие контрольные службы, которые имеют полномочия для того, чтобы выборочно осуществлять проверки. Ответственность несет и собственник, в этом случае перевозчик, и граждане, которые не выполняют требования", - отметила главный санврач области.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что Волынскую область перевели в "красную" зону.

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Волынская область
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