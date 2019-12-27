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На Волыни произошло ДТП с рейсовым автобусом, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     27.12.2019 - 13:11
На Волыни произошло ДТП с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса и два водителя транспортных средств

В Гороховском районе Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и микроавтобуса, пострадали восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Сообщается, что ДТП произошло 27 декабря около 8 утра на автодороге Львов-Радехов-Луцк вблизи села Софиевка.

"Рейсовый автобус "Mercedes-Benz Vario" сообщением "Вараш-Львов" столкнулся с микроавтобусом "Opel Movano". По предварительной информации в результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения", - сообщили в полиции.

На данный момент на месте ДТП работает полиция. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области на 220 км автотрассы Одесса-Рени произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое людей. Еще трое человек получили повреждения.

Также РБК-Украина писало, что днями в Киеве столкнулись две легковушки. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали.

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