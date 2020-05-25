На Волыни мужчина создавал и продавал детскую порнографию

Правоохранители разоблачили 28-летнего жителя Волынской области, который занимался созданием и распространением детской порнографии. Мужчина совершал сексуальное насилие над 13-летним мальчиком и записывал все на видео.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Во время обысков по месту жительства мужчины, обнаружено и изъято компьютерную технику и мобильные телефоны с изображениями порнографического характера с участием несовершеннолетнего ребенка. При этом мужчина является крестным ребенка.

"Как установлено в ходе предварительного расследования, подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в Интернете", - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении систематического сексуального насилия над малолетним мальчиком и созданию порнографической продукции с его участием с целью получения денежных средств (ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 УК Украины). Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 суток.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются другие причастные к преступлениям. Подозреваемому грозит от 10 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в феврале правоохранители разоблачили 59-летнего жителя Днепропетровской области на создании и распространении детской порнографии.

Также сообщалось, что в Украине планируют усовершенствовать законодательство по защите детей от насилия.