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Интервью

На Волыни в ДТП попал микроавтобус, шестеро пострадавших

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 20:14
Фото: ДТП в Горохове (пресс-служба Нацполиции)
Фото: ДТП в Горохове (пресс-служба Нацполиции)

Среди пострадавших пассажиров - гражданин Италии

В городе Горохов Волынской области на улице Львовской столкнулись Renault Duster и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего пострадали шесть пассажиров микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции в пятницу, 15 июня.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12 часов. За рулем автомобиля “Renault Duster” находился 47-летний житель поселка Марьяновка Гороховского района. Он двигался в направлении Луцка. Встречным транспортным средством управлял 46-летний житель областного центра Волыни", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших пассажиров - гражданин Италии.

По факту ДТП полиция начала уголовное производство.

Напомним, 14 июня во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, в результате чего погиб один человек, еще девять доставлены в больницу.

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Теги публикации: ДТП, Волынская область, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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