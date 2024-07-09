У Києві поліція перевіряє інформацію про можливе отруєння води, яку принесли під "Охматдит"

Що передувало

Як розповіла волонтерка Катерина Терехова, вчора, 8 липня, до "Охматдиту" невідомі принесли пляшки з отруєною водою, внаслідок чого ті, хто контактував з рідиною, зазнали хімічне отруєння.

"Сьогодні дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води в “Охматдит”… Підійшли поліціянти. Ми сказали, що лишаємо їм воду, і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліціянти покликали нас і сказали: “А що це у вас за вода?” Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння", - розповіла волонтерка.

Терехова додала, що вода зберігалась на столику й нею могли скористатись всі охочі. За її словами, після контакту з рідиною усім одразу надали необхідну медичну допомогу.

Пізніше з'ясувалось, що пляшка води нічим не відрізнялась від інших того ж виробника, окрім маленької різниці в зображені на етикетці. Зокрема пляшка була ізольованою та не пошкодженою.

Поліція перевіряє інформацію

"Зазначену інформацію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. За вказаним фактом проводиться перевірка", - пише поліція.

Зазначається, що до медичних працівників наразі звернень від громадян або є поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило.

Удар по "Охматдиту"

Вчора, 8 липня, під час масованого обстрілу України російські терористи також завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Детальніше про наслідки обстрілу Росії по столиці - у матеріалі РБК-Україна.