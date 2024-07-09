У Києві поліція перевіряє інформацію про можливе отруєння води, яку принесли під "Охматдит"
Поліція перевіряє інформацію щодо можливого отруєння питної води, яку принесли на місце ліквідації наслідків удару по дитячій лікарні "Охматдит".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління Національної поліції у місті Київ.
Що передувало
Як розповіла волонтерка Катерина Терехова, вчора, 8 липня, до "Охматдиту" невідомі принесли пляшки з отруєною водою, внаслідок чого ті, хто контактував з рідиною, зазнали хімічне отруєння.
"Сьогодні дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води в “Охматдит”… Підійшли поліціянти. Ми сказали, що лишаємо їм воду, і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліціянти покликали нас і сказали: “А що це у вас за вода?” Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння", - розповіла волонтерка.
Терехова додала, що вода зберігалась на столику й нею могли скористатись всі охочі. За її словами, після контакту з рідиною усім одразу надали необхідну медичну допомогу.
Пізніше з'ясувалось, що пляшка води нічим не відрізнялась від інших того ж виробника, окрім маленької різниці в зображені на етикетці. Зокрема пляшка була ізольованою та не пошкодженою.
Поліція перевіряє інформацію
"Зазначену інформацію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. За вказаним фактом проводиться перевірка", - пише поліція.
Зазначається, що до медичних працівників наразі звернень від громадян або є поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило.
Удар по "Охматдиту"
Вчора, 8 липня, під час масованого обстрілу України російські терористи також завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит".
Детальніше про наслідки обстрілу Росії по столиці - у матеріалі РБК-Україна.
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