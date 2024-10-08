Володимир Кличко та волонтери "Української команди" відвезли захисникам дрони, РЕБи та броньовик

"Привезли дрони різних видів, системи РЕБ, а також броньований автомобіль "Кобра", який виробляється у нас в Україні. Це вже шостий такий броньовик, який підрозділи ЗСУ отримали завдяки Володимиру Кличку та нашим партнерам. Його вартість – понад чверть мільйона доларів. «Кобра» дозволяє військовим краще виконувати бойові завдання та зберігає життя наших героїв. Цей броньовик отримала 18 окрема бригада армійської авіації", - йдеться у повідомленні.

Також волонтери та Володимир Кличко побували в розташуванні 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Привезли їм FPV-дрони, "Мавіки", системи РЕБ та інше необхідне обладнання.

"Продовжуємо підтримувати наших героїв, нашу армію. Тільки вперед! З "Українською командою". І з гарним настроєм. До Перемоги!", - сказав Володимир Кличко.

Керівник "Української команди" Артур Палатний подякував усім, хто донатить на ЗСУ.

"Дякую всім, хто продовжує допомагати захисникам своїми донатами! Ця зброя кожного дня нищить ворога та зберігає життя і здоров'я наших героїв", - зазначив Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала партію великих літаків-камікадзе 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок. Також повідомлялося, що "Українська команда" передала підрозділу "Кракен" ГУР МО партію FPV-дронів та інші важливі речі.