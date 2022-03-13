В Волновахе российские оккупанты убили военного капеллана ПЦУ

В Волновахе Донецкой области россияне убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу ПЦУ.
"С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", - говорится в сообщении.
Также в ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре города Киева, долгое время служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.
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