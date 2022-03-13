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В Волновахе российские оккупанты убили военного капеллана ПЦУ

Автор: Татьяна Самарук

В Волновахе Донецкой области россияне убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу ПЦУ.

"С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", - говорится в сообщении.

Также в ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре города Киева, долгое время служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

В Волновахе российские оккупанты убили военного капеллана (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе российские войска за 12 дней убили более 1500 мирных жителей.

Также мы писали, что российские военные обстреляли село в Ровенской области.

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