Кофе-машина: Volkswagen Transporter превратили в кухню премиум-класса для мишленовского шеф-повара

На базе Volkswagen Transporter создали кухню на колесах, которая будет кормить велокоманду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Volkswagen.
Британское отделение Volkswagen совместно с компанией CJL Leisure Vehicles завершил постройку уникального микроавтобуса Transporter T6.1 для Алана Мерчисона, шеф-повара, удостоенного звезды Мишлен.
Этот шеф-повар, имеющий за плечами 25-летнюю гастрономическую карьеру, также известен тем, что активно поддерживает женскую велосипедную команду Canyon / SRAM UCI Women's World Tour из Великобритании.
Напомним, Cupra представила электрический внедорожник Tavascan. Концепт Tavascan питается от установленной сзади тяговой батареи емкостью 54 кВт•ч.
Также сообщалось, что Skoda анонсировала новый электрический кроссовер. Enyaq Coupе iV 80, сможет проезжать на одном заряде батареи до 535 км.