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Кофе-машина: Volkswagen Transporter превратили в кухню премиум-класса для мишленовского шеф-повара

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Пятница 10 сентября 2021 08:30
Кофе-машина: Volkswagen Transporter превратили в кухню премиум-класса для мишленовского шеф-повара Фото: Переделенный в передвижную кухню Volkswagen Transporter (vwpress.co.uk)
Автор: Константин Широкун

На базе Volkswagen Transporter создали кухню на колесах, которая будет кормить велокоманду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Volkswagen.

Британское отделение Volkswagen совместно с компанией CJL Leisure Vehicles завершил постройку уникального микроавтобуса Transporter T6.1 для Алана Мерчисона, шеф-повара, удостоенного звезды Мишлен.

Этот шеф-повар, имеющий за плечами 25-летнюю гастрономическую карьеру, также известен тем, что активно поддерживает женскую велосипедную команду Canyon / SRAM UCI Women's World Tour из Великобритании.

Кофе-машина: Volkswagen Transporter превратили в кухню премиум-класса для мишленовского шеф-повараTransporter оснащен инвертором на 3000 Вт и двумя батареями AGM, подключенными к солнечной панели на 350 Вт для питания кухни. В кузове фургона разместились холодильник на 40 литров, раковина и раскладная газовая плита, а также кофемашина La Marzocco Linea Mini и кофемолка.

Кофе-машина: Volkswagen Transporter превратили в кухню премиум-класса для мишленовского шеф-повараМерчисон более 25 лет занимается кулинарным искусством, создает и управляет ресторанами, отмеченными звездами Мишлен. Кроме того он страстный поклонник велоспорта, также работал с British Cycling и является талантливым велосипедистом-любителем, поэтому в багажнике Transporter предусмотрено крепление для велосипедов.

Кофе-машина: Volkswagen Transporter превратили в кухню премиум-класса для мишленовского шеф-повараВ машине также нашлось место для выносного душа, а экстерьер автомобиля оформлен в цветах велосипедной команды. Известно, что техническая часть Volkswagen Transporter осталась стандартной. Машина оснащена 2,0-литровым турбодизелем, который соединен с автоматической трансмиссией.

Кофе-машина: Volkswagen Transporter превратили в кухню премиум-класса для мишленовского шеф-повара

Напомним, Cupra представила электрический внедорожник Tavascan. Концепт Tavascan питается от установленной сзади тяговой батареи емкостью 54 кВт•ч.

Также сообщалось, что Skoda анонсировала новый электрический кроссовер. Enyaq Coupе iV 80, сможет проезжать на одном заряде батареи до 535 км.

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