Кофе-машина: Volkswagen Transporter превратили в кухню премиум-класса для мишленовского шеф-повара
На базе Volkswagen Transporter создали кухню на колесах, которая будет кормить велокоманду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Volkswagen.
Британское отделение Volkswagen совместно с компанией CJL Leisure Vehicles завершил постройку уникального микроавтобуса Transporter T6.1 для Алана Мерчисона, шеф-повара, удостоенного звезды Мишлен.
Этот шеф-повар, имеющий за плечами 25-летнюю гастрономическую карьеру, также известен тем, что активно поддерживает женскую велосипедную команду Canyon / SRAM UCI Women's World Tour из Великобритании.
Transporter оснащен инвертором на 3000 Вт и двумя батареями AGM, подключенными к солнечной панели на 350 Вт для питания кухни. В кузове фургона разместились холодильник на 40 литров, раковина и раскладная газовая плита, а также кофемашина La Marzocco Linea Mini и кофемолка.
Мерчисон более 25 лет занимается кулинарным искусством, создает и управляет ресторанами, отмеченными звездами Мишлен. Кроме того он страстный поклонник велоспорта, также работал с British Cycling и является талантливым велосипедистом-любителем, поэтому в багажнике Transporter предусмотрено крепление для велосипедов.
В машине также нашлось место для выносного душа, а экстерьер автомобиля оформлен в цветах велосипедной команды. Известно, что техническая часть Volkswagen Transporter осталась стандартной. Машина оснащена 2,0-литровым турбодизелем, который соединен с автоматической трансмиссией.
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