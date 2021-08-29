Volkswagen прощается со свиной колбасой карривурст и берет курс на вегетарианство

20 августа компания Volkswagen убрала свиные колбасы из меню кафетерия в административном здании в Вольфсбурге. А к 2025 году компания намерена исключить из столовых своих немецких заводов мясные блюда, заменив их вегетарианскими и веганскими.

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс и глава отдела гастрономии и кейтеринга компании Нильс Поттхаст считают, что это поможет сохранить здоровье сотрудников компании и положить конец зависимости от мяса, выращенного на своих фабриках.

Да-да, если вы не знали, Volkswagen выпускает не только автомобили, а и мясную колбасу карривурст! Это началось еще в 1970-х годах, а сегодня компания ежедневно производит около 18 тысяч колбасок для питания рабочих своих многочисленных заводов в Германии.

Более того - карривурст от Volkswagen не только соответствующим образом брендирован, а и присутствует в официальном каталоге компании наряду с запчастями.

В точках общепита в штаб-квартире Volkswagen в Вольфсбурге, которые обслуживают около 60 тысяч сотрудников в день, планируется заменить все мясные продукты растительными продуктами, такими как гамбургеры с котлетами на основе джекфрута и баклажана. Кроме того, в 48 кафетериях VW по всей Германии уже начали подавать карривурст на растительной основе.

По данным ООН, на животноводство приходится почти 15% всех выбросов парниковых газов антропогенного происхождения. Для сравнения: по данным Европейского агентства по окружающей среде, в 2017 году на транспортный сектор приходилось 27% от общего объема выбросов парниковых газов в ЕС.