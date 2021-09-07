Volkswagen показал бюджетный электромобиль с проектором вместо приборов и кинотеатром

Volkswagen ID. LIFE – это новый бюджетный электрический хэтчбек, который будет стоить не больше 20 000 евро. Производство намечено на 2025 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Volkswagen.
Концептуальный электромобиль Volkswagen ID. LIFE показывает, какими будут в ближайшем будущем массовые и доступные электрокары. Серийная версия модели должна появиться в 2025 году по цене около 20 000 евро.
Компактный Volkswagen оснащен тяговой батареей емкостью 57 кВт•ч, которая должна обеспечит запас хода на одном заряде до 400 км.
В салоне также есть необычные решения дизайнеров и конструкторов. Так, ID.LIFE получил проектор, который превращает часть лобового стекла в большой 34-дюймовый дисплей. На него выводятся показания приборов, а традиционных шкал или дисплеев нет вовсе.
Благодаря самым необычным вариантам трансформации кресел передний ряд можно превратить в подножку для галерки, или полностью разложить задние сиденья, чтобы получить полноценную кровать. Интерьер также отделан различными экологически чистыми материалами, включая биомасло, натуральный каучук и рисовую шелуху.
Ранее сообщалось, что Renault показал электрический Megane. Электромобиль получил новую тонкую батарею толщиной 110 мм.
Также мы писали, что Porsche представила гоночный электромобиль. Его мощность превышает 1000 лошадиных сил.