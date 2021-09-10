Электрический минивэн ID. Buzz научили ездить без водителя

Volkswagen использовал автосалон в Мюнхене для мировой премьеры ID. Buzz с функцией автономного вождения. Концепт-кар разработан совместно со стартапом Argo AI и получил несколько камер, радары и лидарные датчики, которые обеспечивают 360-градусный обзор пространства вокруг машины.

Лидар, установленный на крыше, может обнаруживать объекты на расстоянии до 400 метров, причем, как отметили в Volkswagen, система может уловить даже одиночный фотон света. Это позволяет прототипу видеть объекты с низкой отражательной способностью, такие как черные автомобили в темноте.

Помимо набора датчиков, модель оснащена системой автономного вождения Argo AI, которая включает карты местности, оборудование, программное обеспечение и инфраструктуру поддержки облачных вычислений. Это позволяет прототипу предсказывать действия пешеходов, велосипедистов и транспортных средств с высокой вероятностью, а также управлять двигателем, тормозами и рулем, чтобы автомобиль двигался безопасно и естественно.

Прототип проходит всесторонние испытания. Планируется, что автономные Volkswagen начнут обслуживать жителей Мюнхена и Гамбурга в качестве персональных такси, начиная с 2025 года.