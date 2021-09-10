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Электрический минивэн ID. Buzz научили ездить без водителя

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Пятница 10 сентября 2021 09:35
Электрический минивэн ID. Buzz научили ездить без водителя Фото: Volkswagen ID. Buzz (argo.ai)
Автор: Константин Широкун

В рамках Мюнхенского автосалона Volkswagen продемонстрировал публике электрический прототип ID. Buzz с автопилотом. У машины - лидар на крыше и продвинутая система автономного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Аrgo.ai

Volkswagen использовал автосалон в Мюнхене для мировой премьеры ID. Buzz с функцией автономного вождения. Концепт-кар разработан совместно со стартапом Argo AI и получил несколько камер, радары и лидарные датчики, которые обеспечивают 360-градусный обзор пространства вокруг машины.

Лидар, установленный на крыше, может обнаруживать объекты на расстоянии до 400 метров, причем, как отметили в Volkswagen, система может уловить даже одиночный фотон света. Это позволяет прототипу видеть объекты с низкой отражательной способностью, такие как черные автомобили в темноте.

Электрический минивэн ID. Buzz научили ездить без водителяПомимо набора датчиков, модель оснащена системой автономного вождения Argo AI, которая включает карты местности, оборудование, программное обеспечение и инфраструктуру поддержки облачных вычислений. Это позволяет прототипу предсказывать действия пешеходов, велосипедистов и транспортных средств с высокой вероятностью, а также управлять двигателем, тормозами и рулем, чтобы автомобиль двигался безопасно и естественно.

Прототип проходит всесторонние испытания. Планируется, что автономные Volkswagen начнут обслуживать жителей Мюнхена и Гамбурга в качестве персональных такси, начиная с 2025 года.

Ранее мы писали, что Volkswagen Multivan впервые в своей истории стал плагин-гибридом. С ДВС работает шестиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением.

Также сообщалось, что электрический Renault 5 пойдет в серию в следующем году. На Мюнхенском автосалоне прототип Renault 5 появился вместе с хэтчбеками первого поколения.

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