Volkswagen Multivan впервые в своей истории стал плагин-гибридом

В рамках Мюнхенского автосалона Volkswagen Multivan дебютировал в версии плагин-гибрид. Также показана специальная версия LIFE.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Volkswagen.
Volkswagen Multivan на Мюнхенском автосалоне получил специальную версию LIFE. При создании нового варианта дизайнеры черпали вдохновение из линейки электрических моделей ID-серии. Например, микроавтобус оснащен новыми фарами и светодиодной полосой, проходящей через всю фронтальную часть машины. Также бросается в глаза двухцветная оранжево-серебристая окраска.
Напомним, Volkswagen показал бюджетный электромобиль с проектором вместо приборов и кинотеатром. Серийная версия модели должна появиться в 2025 году по цене около 20 000 евро.
Также сообщалось, что бронированный Mercedes-Benz S 680 Guard нового поколения оценили в 540 тысяч долларов. Седан получил интегрированную систему защиты (iSS), которая включает несущий защитный силовой каркас.