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Volkswagen до 2025 года намерен стать лидером по производству электромобилей в мире

Автор: Константин Широкун

Volkswagen Group хочет стать лидером по производству электромобилей в мире уже через четыре года, к 2025 году. Тем самым компания опередит Tesla.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AutoNews.

Volkswagen Group намерен к 2030 году представить около 70 новых электромобилей и завершить разработку агрессивной стратегии по завоеванию рынка США. Немецкий концерн на пути к тому, чтобы превзойти Tesla по продажам электромобилей к 2025 году.

В США Volkswagen в настоящее время продает только один электромобиль – кроссовер ID.4, вскоре к нему добавится минивэн ID.BUZZ и ID Aero. Volkswagen Group также постепенно начинает использовать преимущество наличия в своем арсенале нескольких производителей автомобилей и в конечном итоге получит гораздо больший ассортимент электромобилей, чем Tesla. В настоящее время Tesla производит только четыре модели: Model 3, Model Y, Model S и Model X.

Ранее в этом году генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс присоединился к Twitter и намекнул на амбиции бренда в отношении электромобилей в твите, адресованном Илону Маску.

Ранее мы писали, что BYD показал обтекаемый электромобиль Ocean-X с запасом хода 1000 км. Новинка получила рекордно низкий для машин бренда коэффициент аэродинамического сопротивления на уровне 0,21.

Также соощалось, что Kia планирует поставлять водородные грузовики в армию Южной Кореи. Ожидается, что Kia постепенно переведет всю свою линейку армейской техники на водородные топливные элементы.

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Автомобильный рынок