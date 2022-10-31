У Волинській ОВА розповіли, як відключатимуть світло

З 31 жовтня в Україні та на Волині впроваджені графіки погодинного відключення електроенергії. Однак, сьогодні в області вони не застосовуватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

"Водночас, про початок їх застосування "Волиньобленерго" повідомлятиме додатково на офіційному веб-сайті та сторінці у Faсebook", - розповів він.

Зокрема, у планах попередньо інформувати про орієнтовний перелік вулиць та час застосування відключень - щодня ввечері, або вранці.

Погуляйко радить слідкувати за офіційним сайтом ПрАТ "Волиньобленерго" та його сторінкою у Faсebook.