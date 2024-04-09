UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Волинській області маршрутка в'їхала в блокпост: є постраждалі (фото)

Фото: поблизу Луцька водій маршрутки врізався у блокпост (vl.npu.gov.ua/news)
Автор: Ярослава Борзова

Сьогодні вранці поблизу Луцька водій маршрутки врізався у блокпост. Відомо про трьох постраждалих вВнаслідок аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Як зазначають у відомстві, за кермом автомобіля Mercedes Sprinter перебував житель Рівненської області. Попередньо, водій заснув за кермом.

"Внаслідок автопригоди травмувався один поліцейський та доброволець ДФТГ. Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Фото: наслідки ДТП у Луцькому районі (vl.npu.gov.ua/news)

Нещодавні аварії на блокпостах

Нагадаємо, у Чернігівській області 27 березня сталася смертельна ДТП. Водій Renault Scenic на виїзді з міста Корюківка врізався у блокпост і загинув.

21 березня у Кам'янському районі Дніпропетровської області водій авто врізався у блокпост. Під час аварії постраждав поліцейський, а сама іномарка спалахнула.

Крім того, у листопаді 2023 року на Рівненщині водій автомобіля врізався в блокпост. Четверо людей постраждали, зокрема двоє підлітків.

До того ж раніше в Рівненській області через аварію на блокпосту за участю трьох автомобілів загинула одна людина. А у Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби. Жінка отримала тілесні ушкодження, її було госпіталізовано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПВолинська область