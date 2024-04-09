У Волинській області маршрутка в'їхала в блокпост: є постраждалі (фото)

Нещодавні аварії на блокпостах

Нагадаємо, у Чернігівській області 27 березня сталася смертельна ДТП. Водій Renault Scenic на виїзді з міста Корюківка врізався у блокпост і загинув.

21 березня у Кам'янському районі Дніпропетровської області водій авто врізався у блокпост. Під час аварії постраждав поліцейський, а сама іномарка спалахнула.

Крім того, у листопаді 2023 року на Рівненщині водій автомобіля врізався в блокпост. Четверо людей постраждали, зокрема двоє підлітків.

До того ж раніше в Рівненській області через аварію на блокпосту за участю трьох автомобілів загинула одна людина. А у Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби. Жінка отримала тілесні ушкодження, її було госпіталізовано.

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