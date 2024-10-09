Волинські лікарі дістали термометр із кишківника немовляти: як він там опинився

У вівторок, 8 жовтня, медики екстреної допомоги з Каменя-Каширського Волинської області доставили до лікарні піврічну дівчинку разом із матір'ю. Жінка розповіла, що намагалася зробити клізму дитині, використовуючи електронний термометр, змащений олією. Вона звернулася за допомогою до медиків після того, як прилад опинився всередині кишківника дитини.

Лікарі розповідають, що на рентгені чітко було видно термометр, і його також можна було відчути через живіт. Хірурги Волинської обласної дитячої лікарні провели ендоскопічну операцію для його вилучення. За словами лікарки Юлії Артишук, операція була складною і вимагала особливої обережності, щоб уникнути пошкодження внутрішніх органів немовляти.

"Самостійно градусник вийти не міг, натомість міг перфорувати кишківник або надалі спровокувати кишкову непрохідність", – розповідає лікарка.

Термометр у кишківнику дитини (фото - Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства)

Що робити при закрепі у дитини

Медики наголошують, що при закрепі у дитини важливо надавати своєчасну допомогу. Ось кілька простих дій, які можуть полегшити стан малюка:

викладання на животик

виконання вправи "велосипед"

поза "султанчик"

легкий масаж животика за годинниковою стрілкою

Якщо проблема з випорожненням не зникає, обов’язково потрібно звернутися до сімейного лікаря, педіатра або гастроентеролога для отримання професійної консультації та призначення відповідних препаратів. Лікарі наголошують, що потрібно уникати сумнівних порад із неперевірених джерел, оскільки це може нашкодити дитині.