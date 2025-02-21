На Волині школяр жорстоко побив семикласника. За справу взялась поліція

На Волині учень шостого класу побив семикласника настільки, що той потрапив у лікарню. Інцидент розслідують правоохоронці.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Нацоліції та пост "Новини Луцька та Волині. Конкурент" у Telegram .

Що відомо про інцидент

Інцидент трапився 13 лютого у селі Нуйно Камінь-Каширського району Волинської області. Між двома підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Унаслідок якої одного з неповнолітніх госпіталізували до медзакладу із тілесними ушкодженнями.

Про бійку повідомили поліцію, яка одразу направила на місце інциденту слідчо-оперативну групу, а також працівників ювенальної превенції Камінь-Каширського районного відділу поліції.

Правоохоронці допитали свідків та внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Також проведуть судово-медичну експертизу.

"Триває досудове слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини цієї події. За результатами слідства буде ухвалене законне процесуальне рішення", - повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області.

Бійка між школярами трапилась 13 лютого (скриншот із відео)

Додамо, що першою про інцидент у мережі повідомила мама потерпілого хлопчика.

"Школяр 6-го класу жорстоко побив мого сина, який ходить в 7-й клас. Після побиття мій син потрапив до лікарні. Звертаюся до вас про розголос цієї ситуації, адже цей хлопець неодноразово так поступав з іншими дітьми, завжди йому і його батькам сходить з рук те, як він вчиняє, на місці мого сина міг бути хтось інший", - повідомила мама потерпілого хлопчика.

Також у мережі оприлюднили відео інциденту, на якому видно, як один хлопчик б'є кулаком іншого, а коли той падає, то ще завдає ударів ногою.