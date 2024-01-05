На Волині правоохоронець на смерть збив підлітка

Як стало відомо РБК-Україна із власних джерел, за кермом був співробітник прикордонної служби.

"Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди на Волині, в якій загинув 14-річний пішохід", - йдеться на сайті ДБР.

Як зазначають у відомстві, трагедія сталася близько 20:00 4 січня у селі Пульмо Ковельського району.

"Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода", - розповіли подробиці аварії.

14-річний юнак йшов в попутному напрямку, від отриманих травм хлопець загинув на місці.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення усіх обставин трагедії.

ДТП за участю поліції в Україні