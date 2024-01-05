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На Волині правоохоронець на смерть збив підлітка

Фото: на Волині правоохоронець збив підлітка, той загинув (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

У Волинській області правоохоронець влаштував аварію, в якій загинув підліток. Правоохоронець був за кермом службової машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням власні джерела та ДБР.

Як стало відомо РБК-Україна із власних джерел, за кермом був співробітник прикордонної служби.

"Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди на Волині, в якій загинув 14-річний пішохід", - йдеться на сайті ДБР.

Як зазначають у відомстві, трагедія сталася близько 20:00 4 січня у селі Пульмо Ковельського району.

"Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода", - розповіли подробиці аварії.

14-річний юнак йшов в попутному напрямку, від отриманих травм хлопець загинув на місці.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення усіх обставин трагедії.

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