На Волині "експортували" запчастини до човнів у РФ. Як вдавалось приховувати "бізнес"

"Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України у РФ. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів", - йдеться в повідомленні.

Як компанія приховувала свій бізнес?

Причетні до схеми створили афілійовану фірму на території однієї з країн ЄС. В СБУ з'ясували, що керівник цієї фірми співпрацює з так званими "ЛДНР".

Як працювала схема?

Іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. За весь час за цією схемою вдалося "експортували" майже 200 тис. виробів.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Наразі планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.