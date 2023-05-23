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На Волині "експортували" запчастини до човнів у РФ. Як вдавалось приховувати "бізнес"

Фото: на Волині СБУ викрила компанію, яка займалася експортом до РФ комплектуючих для човнів (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

У Волинській області працювала компанія, яка займалась постачанням запчастин для російського виробництва підводних човнів. Для цього створили ще одну фірму, що працювала в одній з країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України у РФ. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів", - йдеться в повідомленні.

Як компанія приховувала свій бізнес?

Причетні до схеми створили афілійовану фірму на території однієї з країн ЄС. В СБУ з'ясували, що керівник цієї фірми співпрацює з так званими "ЛДНР".

Як працювала схема?

Іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. За весь час за цією схемою вдалося "експортували" майже 200 тис. виробів.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Наразі планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.

Нагадаємо, наприкінці вересня минулого року Кабмін прийняв постанову, згідно з якою Україна ввела ембарго на експорт товарів до Росії. Проте час від часу українські компанії намагаються обійти заборону та продовжують торгувати з РФ за "тіньовими схемами", але часто вони стають відомими правоохоронцям. Наприклад, раніше в Україні викрили схему, яка блокувала вивезення українського зерна до ЄС. Щодня її організатори одержували "прибутки" у сотні тисяч гривень.

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Служба безпеки України