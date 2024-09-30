На Волині в ДТП загинув Герой України Павло Чайка: що відомо

Народний герой України, повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка загинув вчора, 29 вересня, у ДТП на Волині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Район.Рожище ".

Вчорашня смертельна аварія сталася на автодорозі сполученням Устилуг - Луцьк, поблизу села Хорохорин. Про смерть військового видання дізналося з власних джерел.

З повідомлення сектору комунікації поліції Волинської області відомо, що 29 вересня 36-річний мотоцикліст на Harley Devidson виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого перебував 30-річний житель Володимира. Після цього мотоцикл загорівся, а його водій загинув. Відомо, що внаслідок ДТП постраждала 30-річна пасажирка легковика, однак від госпіталізації вона відмовилась.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідство триває.

Згодом стало відомо, що Героя України поховають у Рожищі, де він народився. Про це розповіли у Рожищенської міської раді.

"Ми втратили не просто Героя війни, оборонця Донецького аеропорту, ми втратили щирого патріота України, мужнього захисника своєї землі, котрий третім за час проведення АТО та за часів незалежної України став повним кавалером ордена "За мужність". А ще одним з двадцятьох учасників АТО, які удостоєні ордена "Народний Герой України", - йдеться у заяві міськради.

Там висловили співчуття родині загиблого і повідомили, що траур за загиблим військовослужбовцем триватиме з 30 вересня по 2 жовтня включно.

Також у міськраді додали, що поховання Павла Чайки відбудеться 2 жовтня. З ним можна буде попрощатися о 12:00 годині у батьківській оселі за адресою - м. Рожище, вул. Польова, 17. Після цього траурний кортеж прибуде у центр міста, де о 12:30 біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.

Відспівування відбудеться у храмі Архістратига Михаїла. Після цього звідси до Алеї Слави міського кладовища, де поховають Героя України, вирушить траурна процесія.

"Прийдіть вшанувати мужнього воїна, котрий боровся за незалежність України, та підтримати родину у час скорботи", - закликали у міськраді.

Що відомо про Павла Чайку

Павло Чайка, відомий також як "кіборг", був українським військовим, який брав участь в обороні Донецького аеропорту під час війни на сході України. Він здобув популярність за свою мужність та героїзм у боротьбі з російськими окупантами, ставши одним із символів спротиву. За свій внесок у захист України Чайка був тричі нагороджений орденом "За мужність" і отримав звання Народного героя України.

Чайка народився і виріс у місті Рожище на Волині, де був почесним громадянином. Після початку війни Росії проти України у 2014 році він добровільно пішов на фронт і приєднався до лав Збройних Сил України. Його відвага та відданість були високо оцінені не лише бойовими побратимами, але й усією країною.

Після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року, він продовжував активно підтримувати Збройні сили України.