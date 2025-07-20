На Волині чоловік з лопатою напав на співробітника ТЦК: йому оголошено підозру

На Волині чоловік з лопатою напав на співробітника ТЦК та СП. Йому оголошено підозру за насильство щодо службової особи.

У Ковельському районі Волині невідомий чоловік скоїв напад на співробітника територіального центру комплектування під час виконання ним службових обов’язків.

Інцидент стався 12 липня в селі Дубове під час перевірки військово-облікових документів.

За інформацією Волинського ТЦК, близько 14:00 співробітник звернувся до громадянина з вимогою пред’явити документи.

У відповідь той раптово наніс два удари лопатою в обличчя та по руках, після чого втік з місця події. На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група.

Нападника вдалося встановити, йому оголосили про підозру за ч.2 ст.350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи, яка виконує обов’язки з охорони громадського порядку).

Пораненого співробітника ТЦК доправили до травмпункту Ковельського МТМО. Медики зафіксували у нього закритий перелом пальця на руці та забійну рану щоки.