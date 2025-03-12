На Волині 17-річний юнак стріляв у двох школярів. Зловмиснику оголосили про підозру

6 березня на Волині 17-річний хлопець вистрелив з пневматичної зброї у двох учнів, які перебували на території ліцею. Один постраждалий звернувся за допомогою до лікарні. Правоохоронці повідомили юнаку про підозру.

Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення поліції у Волинській області в Telegram .

Що відомо про інцидент

17-річний юнак прийшов у Суходольський ліцей, в якому раніше навчався, щоб відвідати своїх друзів. Перед ними він хизувався пневматичним пістолетом. У якийсь момент з вікна другого поверху він вистрелив по хлопцях, які грали у футбол на стадіоні. Кулі потрапили одному учню у голову та спину.

"6 березня в селі Суходоли у Володимирському районі 17-річний колишній учень ліцею хизувався перед школярами придбаною пневматичною зброєю, а згодом, для забави, почав з нього стріляти, металеві кульки влучили по двох учнях. Один постраждалий звернувся за допомогою до лікарні", - повідомили у поліції.

Госпіталізований хлопчик - учень 6 класу, у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.

12-річний Юрко отримав травми внаслідок стрілянини у ліцеї (скриншот із відео)

У ліцеї розповіли, що зловмисник не викликав жодних підозр, оскільки є колишнім їхнім учнем та неодноразово навідувався до них. Під час навчання із ним жодних проблем не було. Також стало відомо, що юнак не був знайомим із постраждалим хлопцем та його сім'єю.

Суходольський ліцей, на території якого сталася стрілянина (фото: instagram.com/lutsk_tg)

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці вилучили пістолет у зловмисника. Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.

Юнак на запитання мами постраждалого хлопчика про причини свого вчинку відповів, що "йому так захотілося". Натомість директору ліцею говорив, що влучив у дітей випадково, оскільки просто стріляв у відчинене вікно.

11 березня слідчі повідомили правопорушнику про підозру. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. 12 березня підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Зараз триває досудове розслідування. Поліція підозрює, що хлопець придбав пістолет в інтернеті.