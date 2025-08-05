На Волині 11-річний хлопчик скоїв смертельну ДТП: у поліції розкрили подробиці

"Подія трапилась 4 серпня близько 19:45 у селі Немир Луцького району. За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража", - зазначили у поліції.

Повідомляється, що, почавши рух, він здійснив наїзд на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.



Окрім того, транспортний засіб також зачепив і 7-річного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували. На місці події працювали слідчі та ювенальні поліцейські.