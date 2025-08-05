ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Волині 11-річний хлопчик скоїв смертельну ДТП: у поліції розкрили подробиці

Вівторок 05 серпня 2025 12:13
UA EN RU
На Волині 11-річний хлопчик скоїв смертельну ДТП: у поліції розкрили подробиці Фото: на Волині 11-річний хлопчик скоїв смертельну ДТП (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

У Луцькому районі Волинської області 11-річний хлопчик скоїв смертельну ДТП, наїхавши на 2-річну сестру, та травмувавши 7-річного брата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Волинської області.

"Подія трапилась 4 серпня близько 19:45 у селі Немир Луцького району. За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража", - зазначили у поліції.

Повідомляється, що, почавши рух, він здійснив наїзд на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.

Окрім того, транспортний засіб також зачепив і 7-річного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували. На місці події працювали слідчі та ювенальні поліцейські.

Випадки резонансних ДТП

Нагадаємо, 28 липня на Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської. За попередніми даними, вона не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу - одна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми.

Окрім того, в ніч проти 19 липня в Голосіївському районі Києва сталося смертельне ДТП. За кермом автомобіля перебував працівник прокуратури Андрій Молочний, який, імовірно, був у стані алкогольного сп’яніння. Суд вже обрав йому запобіжний захід - під варту без права внесення застави.

Чи є фігурант смертельної аварії у столиці сином відомого коміка - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська область ДТП
Новини
Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)
Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському