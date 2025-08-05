На Волині 11-річний хлопчик скоїв смертельну ДТП: у поліції розкрили подробиці
У Луцькому районі Волинської області 11-річний хлопчик скоїв смертельну ДТП, наїхавши на 2-річну сестру, та травмувавши 7-річного брата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Волинської області.
"Подія трапилась 4 серпня близько 19:45 у селі Немир Луцького району. За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража", - зазначили у поліції.
Повідомляється, що, почавши рух, він здійснив наїзд на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.
Окрім того, транспортний засіб також зачепив і 7-річного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували. На місці події працювали слідчі та ювенальні поліцейські.
Випадки резонансних ДТП
Нагадаємо, 28 липня на Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської. За попередніми даними, вона не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу - одна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми.
Окрім того, в ніч проти 19 липня в Голосіївському районі Києва сталося смертельне ДТП. За кермом автомобіля перебував працівник прокуратури Андрій Молочний, який, імовірно, був у стані алкогольного сп’яніння. Суд вже обрав йому запобіжний захід - під варту без права внесення застави.
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