На Волині 11-річний хлопчик скоїв смертельну ДТП: у поліції розкрили подробиці

У Луцькому районі Волинської області 11-річний хлопчик скоїв смертельну ДТП, наїхавши на 2-річну сестру, та травмувавши 7-річного брата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Волинської області.