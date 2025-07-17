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На вокзалі в Харкові чоловік погрожував охоронцю пістолетом: відкрито справу

Фото: чоловік погрожував охоронцеві пістолетом на вокзалі у Харкові (t.me/police_kh_region)
Автор: Іван Носальський

На вокзалі Харкова в четвер, 17 липня, вранці чоловік влаштував скандал з охороною і почав погрожувати пістолетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області в Telegram.

Як зазначила поліція, чоловік на авто під'їхав до пожежного виїзду, де встановлені сигнальні фішки і заборонений в'їзд.

На зауваження з боку охоронця чоловік відреагував агресивно - він почав розкидати фішки і кричати на співробітника "Укрзалізниці". Порушник пошкодив дорожню огорожу і припаркувався прямо навпроти шлагбаума.

"У розпал конфлікту 38-річний правопорушник дістав травматичну зброю та почав погрожувати охоронцю", - додали в поліції.

Правоохоронці оперативно втрутилися в конфлікт і запросили агресивного чоловіка до відділку поліції. За цим фактом уже відкрито справу, фігуранту загрожує до 5 років в'язниці.

Стрілянина в Харкові

Нагадаємо, наприкінці травня чоловік у військовій формі відкрив стрілянину з автомата в одному з житлових кварталів Харкова.

Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що це був військовий. Він відкрив вогонь біля дитячого майданчика. Ймовірно, чоловік був у неадекватному стані.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що правопорушника затримали спецпризначенці.

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