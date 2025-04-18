UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Вогонь по студентах Університету Флориди відкрив син заступника шерифа: деталі інциденту

Фото: у поліції США розповіли про нападника, який влаштував стрілянину в університеті FSU (wfmynews2.com)
Автор: Володимир Костирін

Стрілянину в Університеті штату Флорида (США) влаштував син заступника шерифа, який вбив двох людей і поранив ще чотирьох.Поліцейські поранили нападника, і він був госпіталізований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представники правоохоронних органів вважають, що нападником був син заступника шерифа округу Леон. Також зазначається, що він діяв сам, і мотиви нападу наразі невідомі.

Також вказується, що підозрюваний мав доступ до пістолета своєї матері, який колись був її табельною зброєю. Жінка купила пістолет у відділку, і тепер це особиста вогнепальна зброя.

"На жаль, її син мав доступ до однієї з її зброї, яку знайшли на місці злочину", - розповів шериф округу Леон Волтер Макнейл на прес-конференції.

20-річного підозрюваного ідентифікували як Фенікса Ікнера, був студентом Університеті штату Флорида (FSU) у столиці штату Таллахассі, повідомив начальник університетської поліції Джейсон Трамбовер.

Підозрюваний Фенікс Ікнер (фото: соцмережі)

За його словами, двоє загиблих не були студентами. Між тим Трамбоуер не надав подробиць щодо чотирьох інших застрелених і поранених.

Представники місцевої влади розповіли, що поліцейські вистрелили в озброєного чоловіка, коли він не виконав наказу здатися, і взяли його під варту.

Четверо поранених, а також стрілець були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями.

Стрілянина в Університеті штату Флорида

17 квітня ввечері стало відомо, що у Штатах в Університеті штату Флорида шестеро людей отримали поранення в результаті масової стрілянини, і були двоє загиблих.

Цей інцидент прокоментував президент США Дональд Трамп, який назвав стрілянину в Університеті штату Флорида (у місті Таллахассі, штат Флорида) "ганьбою".

При цьому американський лідер додав, що він навряд чи буде домагатися змін у законодавстві про зброю у Штатах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки