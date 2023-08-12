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Вогнем з мінометів та гранатометів. Прикордонники показали відео ліквідації окупантів

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Харківська область, Субота 12 серпня 2023 16:58
Вогнем з мінометів та гранатометів. Прикордонники показали відео ліквідації окупантів Фото: ДПСУ розбила окупантів в Харківській області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Харківській області українські прикордонники розбили позиції російських військових за допомогою мінометної та гранатометної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Вогнем з мінометів та гранатометів MK-19 бійці "Сталевого кордону" накрили позиції загарбників на Харківському напрямку", - повідомили в прикордонній службі.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно обстрілюють Харків та область. Зокрема, буквально 16 липня вдень через ракетний обстріл Основ'янського району загинула одна людина. При цьому дістали поранення ще семеро людей. Загиблий був цивільним і йому було 23 роки.

Також 20 липня російська армія обстріляла Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

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