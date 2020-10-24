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Военным медикам установили премию за лечение зараженных COVID-19

Автор: Максим Зайченко

Военнослужащим военно-медицинских учреждений, которые лечат зараженных COVID-19, теперь ежемесячно будут выплачивать денежные премии. Доплаты начислят за период от 2 июня 2020 года.

Приказ об этом подписал Министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

В Минобороны отмечают, что из-за определенных пробелов в нормативной базе, военным медикам не была предусмотрена дополнительная доплата в размере до 300% заработной платы, которую они должны были получить в рамках постановления правительства.

"Принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно Дисциплинарному уставу ВСУ, в том числе из фонда Министра обороны Украины. Данные выплаты будут начисляться за период от 2 июня 2020 года. То есть, все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще от июня этого года", - сообщил Таран.

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Премии будут выплачиваться и в дальнейшем, на период действия карантинных мероприятий.

Основанием для премии является справка медучреждения с информацией о фактическом времени лечения больных COVID-19 и отнесении лица к соответствующей категории. В Минобороны заявляют, что первые выплаты состоятся уже в ноябре.

Напомним, накануне Кабинет министров увеличил доплаты военнослужащим и медикам, задействованным в борьбе с COVID-19. Доплаты вырастут вдвое.

Также РБК-Украина писало, что Нацслужба здоровья по состоянию на сейчас перечислила заведениям более 1,3 млрд гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

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