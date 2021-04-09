Военных Госспецсвязи, которые устроили стрельбу в поезде, арестовали

Военных Госспецсвязи, которые устроили стрельбу в поезде Константиновка - Киев , арестовали. Один из них получил 60 суток содержания под стражей, второй - 20 суток ареста на гауптвахте.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил .

Отмечается, что суд признал виновным одного из участников в совершении административных правонарушений, среди которых халатное отношение к военной службе и непринятие мер для отстранения от обязанностей военной службы лица, находящегося в нетрезвом состоянии. На офицера наложили арест на гауптвахте на 20 суток. Срок отсчитывается с момента фактического задержания нарушителя 6 апреля.

Кроме того, суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога в отношении другого офицера спецсвязи. Он подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК Украины.

Следствие по факту стрельбы продолжается.