Украинские военные задержали в Харькове диверсантов. Преступники готовили подрывы военных и гражданских объектов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Во время обыска у диверсантов были обнаружены оружие и взрывчатка.
"В Харькове задержали диверсантов, которые планировали подрывы военных и гражданских объектов.У них нашли оружие и взрывчатку", - пишет пресс-служба.
Фото: военные задержали диверсантов, готовивших теракты в Харькове (t.me/DPSUkr)
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