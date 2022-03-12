Военные задержали диверсантов, готовивших теракты в Харькове

Украинские военные задержали в Харькове диверсантов. Преступники готовили подрывы военных и гражданских объектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В Харькове задержали диверсантов, которые планировали подрывы военных и гражданских объектов.У них нашли оружие и взрывчатку", - пишет пресс-служба.

Во время обыска у диверсантов были обнаружены оружие и взрывчатка.

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