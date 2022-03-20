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Военные ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом, - СМИ

Фото: танк ВСУ (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Роман Мирончук

Украинские военные ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом, капитана первого ранга Андрея Палия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление знакомого Палия, президента консалтинговой группы "Содействие" Константина Царенко.

При этом Царенко не уточнил, где и при каких обстоятельствах погиб замкомандующего Черноморским флотом.

Скриншот

Напомним, 17 марта ВСУ уничтожили командира полка воздушно-десантных войск РФ Сергея Сухарева, а также его заместителя майора Сергея Крылова.

Полк Сухарева воевал против Украины под Иловайском в 2014 году. Кроме того, ранее этот полк принимал участие в обеих чеченских войнах и российско-грузинской войне 2008 года.

Мы также писали о том, что в России похоронили заместителя командира авиационного полка подполковника Олега Червова, которого убили 16 марта на войне России против Украины. Погибший военный учился и служил в Воронеже.

Ранее ВСУ ликвидировали Георгия Дудорова, который оказался сыном российского чиновника, а именно вице-губернатора Ненецкого автономного округа.

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