ru ua
Вс, 20 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военные ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом, - СМИ

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 00:28
Военные ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом, - СМИ Фото: танк ВСУ (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Роман Мирончук

Украинские военные ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом, капитана первого ранга Андрея Палия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление знакомого Палия, президента консалтинговой группы "Содействие" Константина Царенко.

При этом Царенко не уточнил, где и при каких обстоятельствах погиб замкомандующего Черноморским флотом.

Военные ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом, - СМИ

Скриншот

Напомним, 17 марта ВСУ уничтожили командира полка воздушно-десантных войск РФ Сергея Сухарева, а также его заместителя майора Сергея Крылова.

Полк Сухарева воевал против Украины под Иловайском в 2014 году. Кроме того, ранее этот полк принимал участие в обеих чеченских войнах и российско-грузинской войне 2008 года.

Мы также писали о том, что в России похоронили заместителя командира авиационного полка подполковника Олега Червова, которого убили 16 марта на войне России против Украины. Погибший военный учился и служил в Воронеже.

Ранее ВСУ ликвидировали Георгия Дудорова, который оказался сыном российского чиновника, а именно вице-губернатора Ненецкого автономного округа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вооруженные силы Украины
NEWS
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе