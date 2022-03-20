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Военные за сутки отбили 7 атак оккупантов на Донецком и Луганском направлениях

Фото: военные за сутки отбили 7 атак оккупантов на Донецком и Луганском направлениях (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники отбили семь вражеских атак на Донецком и Луганском. Оккупанты понесли значительные потери.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отражено 7 атак врага. Военнослужащие Объединенных нанесли потери российским оккупантам", - пишет пресс-служба.

Среди вражеских потерь указываются:

  • 170 оккупантов ликвидированы;
  • 12 танков;
  • 9 БМП;
  • 3 автомобиля.

Также вражеский самолет Су-34 и вертолет были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны в небе.

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