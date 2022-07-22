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Россияне проверяют местных и минируют реку Ингулец в Херсонской области

Фото: Россияне минируют реку и проверяют местных в Херсонской области (GettyImages-1241910167)
Автор: Илона Свиридова

Представители ВСУ сообщили о минировании россиянами реки Ингулец в Херсонской области. Также военные рассказали о гибели скота от действий российских оккупантов и боевых действиях в трех районах области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

"В Херсонской области боевые действия идут в общинах Бериславского, Каховского и Херсонского районов. Жители территорий, которые граничат со Снигиревкой и Зеленодольском, рассказывают о заминировании ряда дорог и берега реки Ингулец", - говорится в сообщении.

По словам военных на минах подрывается домашний скот, который местные были вынуждены выпустить из-за отсутствия воды или эвакуации.

В самом Херсоне происходят поиски оружия в частных гаражах и усиливается патрулирование улиц.

Напомним, что недавно в оккупированном Херсоне прогремел взрыв. Местные жители сообщили, что это могло произойти в карьере возле нефтезавода.

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