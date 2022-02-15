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Военные на Донбассе тренировались стрелять из NLAW и гранатометов M-141: фото

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинские военные тренировались стрелять из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) NLAW и гранатометов M-141. Тренировка прошла 15 февраля на одном из полигонов на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В районе ООС (операции Объединенных сил - ред.) произошли стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что тренировка прошла на одном из полигонов Донбасса. В учебных стрельбах участвовали подразделения ООС.

В ходе тренировки военные отработали выход на огневой рубеж и выполнили стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям. На учениях присутствовал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Фото: украинские военные на Донбассе провели учения со стрельбами из гранатометов (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, двумя днями ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения на Донбассе, в ходе которых военные тренировались уничтожать вражеские бронемашины, пушки и скопление пехоты.

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