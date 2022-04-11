UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В военной администрации Киева заявили, что город должен быть готов к обороне: опасность остается

В Киеве остается опасность (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевской городской военной администрации рассказали, что несмотря на отвод российских оккупантов, опасность в городе остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

Генерал-майор Николай Жирнов предупредил, что киевляне должны соблюдать меры безопасности до завершения боевых действий на территории Украины.

"Учитывая, что столица это политический и экономический центр Украины - сегодня много людей возвращаются, город оживает. КМВА принимает меры для того, чтобы не нарушая общую систему обороны, дать возможность улучшить движение по городу", - говорится в сообщении.

Также сегодня город рассматривает такие вопросы как:

  • увеличение автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов;
  • функционирование метро;
  • открытие мостов для движения.

Кроме того, в администрации просят следить за обновлениями, чтобы оставаться в курсе последних новостей в городе.

Ранее мы сообщали, что в Киеве активно возобновляет работу бизнес. В частности, уже работают свыше 900 магазинов.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 47-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеВторжение России в Украину