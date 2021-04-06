Военнослужащих Госспецсвязи, которые устроили стрельбу в поезде, уволили
После стрельбы в поезде Константиновка-Киев со своих должностей уволили военнослужащих Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи. В настоящее время начато служебное расследование.
Об этом заявили в пресс-службе Госспецсвязи.
Сообщается, что полиция задержала дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУПФС Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУПФС Госспецсвязи, во время выполнения междугороднего железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев – Краматорск - Киев.
Задержание происходило на станции Красноград Харьковской области, военнослужащие сейчас находятся в райотделе полиции города. Для установления обстоятельств туда выехало руководство службы.
“Приказом от 6 апреля указанных военнослужащих уволили с должностей путем зачисления в распоряжение. По данному факту проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.
Напомним, что стрельба произошла в ночь на 6 апреля. В результате происшествия никто не пострадал.
По факту стрельбы открыто уголовное производство ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК Украины. Теперь военным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.