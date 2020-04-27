В военном госпитале Харькова выявили вспышку коронавируса

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона - Харьковском военном госпитале - выявлена вспышка коронавируса. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире UA:Харків.

По его словам, у 14 пациентов подтвердили инфицирование вирусом.

"Там зафиксировано 14 человек на сегодня. Из них восемь врачей, которые там работают, девятый прикрепленный, находится в командировке, и пять военнослужащих", - сообщил Кучер.

При этом он добавил, что несколько случаев болезни протекают бессимптомно, из-за чего врачи сомневаются в диагнозе.

"При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса", - сообщил глава ОГА.

Напомним, в Вооруженных силах Украины выявили 44 случая заражения коронавирусом, из которых выздоровели 18 человек и два человека умерли. За минувшие сутки в рядах ВСУ подтвердили шесть случаев заражения.

Кроме того, в Украине фиксируют уменьшение количества новых случаев коронавируса. В частности, за прошедшие сутки заразились менее 400 человек.

Отметим, что ранее премьер Денис Шмыгаль сообщил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно в зависимости от динамики заболевания. Стартовая точка ослабления карантина назначена на 11 мая