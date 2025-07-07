Воєнний злочин на Херсонщині: окупанти скинули вибухівку на трактор, загинув чоловік

В ніч на 7 липня 2025 року поблизу Берислава окупанти скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого загинула людина. За фактом трагедії розпочато досудове розслідування за статтею воєнного злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Поблизу міста Берислав на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з БпЛА, внаслідок чого загинула одна людина. За фактом цього інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею воєнного злочину.

Так, за даними Бериславської окружної прокуратури, подія сталася 7 липня 2025 року близько 4:30 ранку. Російські військові скинули вибуховий пристрій з дрона на трактор, який рухався неподалік міста. Внаслідок вибуху 35-річний водій техніки отримав смертельні травми.

Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за воєнні злочини, пов’язані з порушенням законів і звичаїв війни, які призвели до загибелі людини.

Розслідування триває, правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин інциденту та притягненням винних до відповідальності.

Удари по Херсонщині

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін постійно повідомляє про високу інтенсивність російських ударів по області.

Наприклад, за минулий місяць окупанти випустили близько 7300 снарядів, внаслідок чого загинули 29 людей, серед них 1 дитина, та поранено 252 дорослих і 3 дитини.