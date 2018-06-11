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Военная прокуратура расследует избиение солдата, которое замалчивалось неделю

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 23:24
Фото: военная прокуратура (УНИАН)
Фото: военная прокуратура (УНИАН)

Вследствие избиения солдату удалили селезенку

Военная прокуратура выявила факт сокрытия командованием одной из воинских частей Черкасской области избиения солдата. В результате полученных телесных повреждений солдату понадобилась операция по удалению селезенки, передает пресс-центр Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Известно, что солдата избил военнослужащий срочной службы еще 31 мая 2018 года, однако инцидент замалчивался до 6 июня.

"Установлено, что 31.05.2018 в казарменном помещении воинской части военнослужащий срочной военной службы применил физическое насилие к другому военнослужащему этой же части. В результате последний был доставлен в Смелянскую городскую больницу с предварительным диагнозом аппендицит, однако в ходе оперативного хирургического вмешательства врачи обнаружили у пострадавшего разрыв селезенки, которую медикам пришлось удалить ", - сообщили в прокуратуре.

На следующий день после того, как стало известно об этом инциденте, 7 июня по данному факту военной прокуратурой Черкасского гарнизона начато уголовное производство.

"В результате проведения неотложных следственных действий прокуратурой гарнизона установлено лицо, совершившее указанное правонарушение, а также выявлен факт сокрытия должностными лицами указанного правонарушения", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что должностные лица воинской части сознательно пытались скрыть инцидент, прокуратурой в отношении 8 чиновников воинской части составлены админпротоколы по факту бездействия.

В настоящее время в открытом уголовном производстве пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос объявления нападающему о подозрении.

Инцидент квалифицирован как нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406 Уголовного кодекса Украины). Нарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, недавно мэр Смелы (Черкасская обл.) Алексей Цибко попал в ДТП.

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Теги публикации: Прокуратура  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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