Военная операция в Сирии и рост числа зараженных коронавирусом в Италии: новости за выходные

Турция объявила о военной операции в Сирии, Разумков уточнил повестку дня внеочередного заседания Рады, в Италии существенно возросло число случаев заражения коронавирусом. Подробнее о том, что произошло на выходных, 29 февраля – 1 марта, - в материале РБК-Украина

Разумков уточнил повестку дня внеочередного заседания Рады

Во время внеочередного заседание Верховной рады 4 марта заслушают отчеты силовых и антикоррупционных органов. Об этом сказал спикер парламента Дмитрий Разумков на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Разумков, сейчас парламент рассматривает законопроект о земле и до окончания не имеет права заниматься другими вопросами.

Ермак обсудил обмен пленными с куратором украинского направления Кремля

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с заместителем руководителя Администрации российского президента Дмитрием Козаком и обсудил следующий обмен пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОП.

Так, во время встречи стороны обсудили следующий обмен пленными в формате "всех на всех", о котором было договорено во время нормандской встречи в Париже в декабре 2019 года.

Отмечается, что руководитель ОП заявил о намерении провести следующий обмен пленными уже в марте этого года.

Рыбаки, задержанные ФСБ в Азовском море, вернулись в Украину

Украинские рыбаки, которых 15 февраля 2020 года задержали в Азовском море сотрудники ФСБ Российской Федерации, вернулись на материковую Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

Турция объявила о военной операции в Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар вчера, 1 марта, объявил о проведении военной операции в Сирии под названием "Щит весны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

По словам главы оборонного ведомства, военная операция "Щит весны" была начата в ответ на удар сирийских правительственных сил по военнослужащим Вооруженных сил Турции в провинции Идлиб.

В Италии подтверждено почти 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом

В Италии число заразившихся коронавирусом COVID-19 продолжает увеличиваться, и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человека. Об сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает Reuters.

Он сообщил, что лечение проходят 1577 человек. Кроме того, 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.

Италия на данный момент является главным очагом коронавируса в Европе.

США объявили о полном выводе войск из Афганистана

Соединенные Штаты Америки объявили о полном выводе американский военных из Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP Twitter.

Так, полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.

На Украину надвигается сильный шторм: карта прогноза погоды

Погода в Украине 2 марта будет дождливой и ветреной. Синоптики предупредили о приближении шторма. Сообщается, что пострадает вся западная и центральная часть Украины. Мощность шквалов будет достигать 25-30 м/с в некоторых регионах. При этом ожидаются мощные ливни в западных областях.