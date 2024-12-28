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Водійка Tesla вчинила ДТП під час комендантської години в Києві: є загиблі (фото)

Фото: смертельна ДТП у Києві сталася під час комендантської години 28 грудня (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 28 грудня у Києві сталася смертельна ДТП за участю Tesla. Водійка була під алкоголем, авто перекинулось на дах і загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

ДТП за участі електрокару трапилася у Солом’янському районі Києва під час комендантської години.

На місці правоохоронці встановили, що водійка Tesla, будучи напідпитку, не обрала безпечної швидкості руху та не впоравшись з керуванням виїхала за межі проїжджої частини, де скоїла наїзд на бетонний паркан, від чого автомобіль перекинувся на дах.

"Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля - 40-річний чоловік та жінка, 1983 року народження, загинули на місці", - зазначили у поліції.

 

Фото з місця ДТП у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Водійка авто перебувала у стані алкогольного сп’яніння, "Драгер" показав 1,84 проміле.

Правоохоронці затримали 41-річну жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Як повідомлялося, у листопаді на Теремках у Києві автобус на великій швидкості протаранив авто, після чого вилетів на тротуар і врізався в кіоск. Одна людина загинула, четверо постраждали.

Крім того, у Подільському районі Києва водій автомобіля на смерть збив жінку. Вона йшла пішохідним переходом.

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КиївДТПКомендантська година