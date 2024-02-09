Водіїв просять бути обережнішими. Рятувальники попередили про ожеледицю на дорогах України
В Україні у суботу, 10 лютого, майже по усій території України очікуються дощі та сніг. Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
За даними синоптиків, у Карпатах та на Закарпатті завтра очікується сильний дощ. А ось в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській можлива ожеледиця на дорогах.
Аналогічна ситуація прогнозується і в Житомирській, Київській, Черкаській областях та Києві.
Рятувальники порадили водіям утриматись від далеких поїздок власним транспортом. Дотримуватись правил безпеки та правил дорожнього руху.
Фото: попередження про негоду (facebook.com/UkrHMC)
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