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Водіїв просять бути обережнішими. Рятувальники попередили про ожеледицю на дорогах України

П'ятниця 09 лютого 2024 20:49
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Водіїв просять бути обережнішими. Рятувальники попередили про ожеледицю на дорогах України Ілюстративне фото: рятувальники попередили про ожеледицю на дорогах України (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у суботу, 10 лютого, майже по усій території України очікуються дощі та сніг. Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

За даними синоптиків, у Карпатах та на Закарпатті завтра очікується сильний дощ. А ось в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській можлива ожеледиця на дорогах.

Аналогічна ситуація прогнозується і в Житомирській, Київській, Черкаській областях та Києві.

Рятувальники порадили водіям утриматись від далеких поїздок власним транспортом. Дотримуватись правил безпеки та правил дорожнього руху.

Водіїв просять бути обережнішими. Рятувальники попередили про ожеледицю на дорогах України

Фото: попередження про негоду (facebook.com/UkrHMC)

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