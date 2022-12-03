UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Водіїв попередили про перекриття траси Київ-Чоп біля Олесько через смертельну ДТП

Фото: на об'їзній Олесько сталася смертельна аварія (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Володимир Костирін

У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна подія на об'їзній селища міського типу Олесько, через що було тимчасово перекрито автошлях Київ-Чоп у районі аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби патрульної поліції України в Telegram.

Правоохоронці попередили, що на місці події - на об'їзній Олесько (466 км) – працюють усі необхідні служби, і поліцейські організують об'їзд через цей населений пункт.

Водіїв також закликали бути обережними на дорозі.

У патрульній службі уточнили, що смертельна ДТП на автодорозі Київ - Чоп біля Олесько сталася за участю двох вантажівок.

Також правоохоронці опублікували фото із місця події.

Місце ДТП (фото: t.me/patrolpolice_ua)

Нагадаємо, наприкінці листопада на трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП, внаслідок чого рух у бік столиці було перекрито.

Раніше повідомлялося, що за даними поліції, масові відключення світла після російських ракетних ударів призвели до того, що у шість разів збільшилася кількість загиблих у ДТП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПЛьвівська областьполиция