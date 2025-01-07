Водіям нагадали, що не варто робити у випадку ДТП

Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) не лише не звільняє від відповідальності, а й додає нових юридичних наслідків. Такі дії можуть загрожувати штрафом, а у деяких випадках – позбавленням водійського посвідчення.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Київської області.
Поліція продовжує фіксувати випадки, коли водії намагаються уникнути відповідальності, зникаючи з місця ДТП. Один із таких інцидентів стався на автодорозі Київ – Чоп. Днями правоохоронці зупинили вантажний автомобіль FAW CA 1051, який перебував у розшуку через залишення місця аварії в Києві. Водія зобов’язали з’явитися до відповідних органів для з’ясування обставин.
Правоохоронці нагадують, що відповідно до пункту 2.10 Правил дорожнього руху України, у разі причетності до ДТП водій зобов’язаний:
Порушення цих вимог карається згідно зі ст. 122-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це може обернутися штрафом у розмірі 3400 гривень або позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років.
Дотримання цих правил не лише убезпечує водія від додаткових санкцій, а й сприяє об’єктивному розгляду ситуації.
Нагадаємо, що випадки відмови у виплаті за полісом автоцивілки є рідкісними, адже законодавство України чітко регулює підстави для таких рішень. Страхова компанія може відмовити у виплаті лише за обставин, передбачених законом "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". РБК-Україна розповідало, коли страхові компанії можуть відмовити у виплаті страховки та чи можливо оскаржити таке рішення.
Також ми писали, що потрібно робити у випадку ДТП. Так, насамперед потрібно перевірити наявність постраждалих. Якщо є травмовані, викликати швидку допомогу та надати першу допомогу до приїзду лікарів. Якщо потерпілих немає, увімкнути аварійну світлову сигналізацію та виставити знак аварійної зупинки. Не переміщувати автомобіль.
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