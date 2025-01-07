Водіям нагадали, що не варто робити у випадку ДТП

Поліція продовжує фіксувати випадки, коли водії намагаються уникнути відповідальності, зникаючи з місця ДТП. Один із таких інцидентів стався на автодорозі Київ – Чоп. Днями правоохоронці зупинили вантажний автомобіль FAW CA 1051, який перебував у розшуку через залишення місця аварії в Києві. Водія зобов’язали з’явитися до відповідних органів для з’ясування обставин.

Правоохоронці нагадують, що відповідно до пункту 2.10 Правил дорожнього руху України, у разі причетності до ДТП водій зобов’язаний:

негайно зупинити транспортний засіб

залишатися на місці пригоди

не переміщувати автомобіль та предмети, пов’язані з аварією

Порушення цих вимог карається згідно зі ст. 122-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це може обернутися штрафом у розмірі 3400 гривень або позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років.

Дотримання цих правил не лише убезпечує водія від додаткових санкцій, а й сприяє об’єктивному розгляду ситуації.