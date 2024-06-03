Водій залишив місце ДТП: яке покарання загрожує та чи можна обійтися без поліції

Як діяти в разі ДТП

Якщо внаслідок аварії загинули/травмувалися люди чи водій заподіяв шкоду майну, він повинен зупинити автомобіль і залишатися на місці подій.

Важливо: якщо водій залишає місце ДТП, його автоматично вважають винним.

Натомість водій повинен увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки. Потрібно також максимально зберігати цілісність подій аварії, тобто не варто переміщати транспортні засоби та інші докази.

Окрім цього, за водієм залишається надання домедичної допомоги потерпілим, викликати бригаду швидкої допомоги. Якщо водій не може надати допомогу, він повинен доставити потерпілих до найближчої лікарні, де потрібно повідомити своє прізвище та номерний знак транспортного засобу.

По приїзду співробітники поліції зафіксують усе для встановлення точного перебігу подій. Крім того, правоохоронці повинні надати список документів: протокол про огляд місця ДТП, протокол стану автомобілів, схематичне зображення розвитку подій, свідчення свідків та учасників ДТП тощо.

Підписувати ці документи потрібно лише в разі повної згоди з їхнім змістом.

Яке покарання за ДТП

За залишення місця ДТП водія можуть притягнути до кримінальної відповідальності. У такому разі також можуть накласти штраф розміром 3 400 гривень, позбавити права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років чи накласти адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

Якщо водій залишив на місці ДТП потерпілих без допомоги, за це він може отримати покарання у вигляді обмеження волі на термін до двох років чи позбавленням волі на той самий строк.

Якщо через ДТП потерпілий помер, винного притягують до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

За порушення правил дорожнього руху водії можуть бути притягнені до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Порушення правил дорожнього руху, яке спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, призведе до накладення штрафу розміром 850 гривень чи позбавленням права керування транспортними засобами на строк від пів року до року.

Яке покарання може отримати водій у разі залишення місця ДТП (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

ДТП, яке спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості потерпілому, карається штрафом від 51 000 до 85 000 гривень, виправними роботами на строк до двох років, арештом на строк до шести місяців чи обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Якщо в результаті аварії потерпілий помер чи отримав тяжкі тілесні ушкодження, винну особу позбавлять волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

А якщо внаслідок аварії кілька осіб загинули чи отримали тяжкі травми, винний водій отримає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За керування автомобілем у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, є різні види покарань:

порушення правил дорожнього руху - позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років

заподіяння потерпілому тяжких тілесних ушкоджень - позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами від п'яти до восьми років

загибель потерпілого - позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до 10 років

загибель кількох осіб - позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до 10 років

Чи можна обійтися без виклику поліції

Це можливо лише за таких умов:

у ДТП немає постраждалих чи загиблих

обидва учасники не мають претензій щодо вживання наркотичних, алкогольних чи лікарських засобів

обидва учасники згодні з обставинами події

одна зі сторін визнала свою провину

обидва учасники мають бути забезпечені полісами ОСАЦВ

сума матеріального збитку не перевищує 50 000 гривень

Якщо ці умови виконані, водії-учасники ДТП можуть укласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, так званий Європротокол. Його автовласнику видають у страховій компанії безкоштовно.

У зворотному випадку потрібно обов'язково викликати підрозділ Національної поліції для оформлення ДТП.

Важливо: якщо ви скористалися Європротоколом, маєте право залишити місце ДТП, не повідомляти поліцію про аварію та звільняєтеся від адміністративної відповідальності. Однак ви повинні не пізніше трьох робочих днів з дати пригоди із заповненим Європротоколом звернутися до страхової компанії.