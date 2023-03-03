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Водій не впорався із керуванням. У Жашкові рейсовий автобус потрапив у ДТП

Фото: у Жашкові рейсовий автобус потрапив у ДТП (ch.npu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Жашкові Черкаської області сьогодні, 3 березня, сталася ДТП - рейсовий автобус Yutong з'їхав у кювет. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу головного управління Нацполіції у Черкаській області.

За інформацією правоохоронців, 67-річний чоловік не впорався з керуванням. При цьому він був у тверезому стані.

Фото: ДТП у Жашкові (ch.npu.gov.ua)

"На місці події працювали інспектори групи реагування патрульної поліції Уманського районного управління поліції. За порушення правил дорожнього руху поліцейські склали протокол", - зазначають у Нацполіції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, в яких перебували українці. Внаслідок аварії п'ятьох пасажирів госпіталізували.

Також ми писали, що у Мукачівському районі сталася масштабна ДТП. Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

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