Водій не впорався із керуванням. У Жашкові рейсовий автобус потрапив у ДТП

За інформацією правоохоронців, 67-річний чоловік не впорався з керуванням. При цьому він був у тверезому стані.

Фото: ДТП у Жашкові (ch.npu.gov.ua)

"На місці події працювали інспектори групи реагування патрульної поліції Уманського районного управління поліції. За порушення правил дорожнього руху поліцейські склали протокол", - зазначають у Нацполіції.